The results are in for the Big Pig in Burns Lake

BBC (40 km cross country) 1.Peter Krause 2:43.20 2. Tyler Wilkes 2:43.2 3. Leonard Pretorius 3:07.13
Dantes (10km laps in 3 hours) 1. Pig Shoot (Allie Dickson, Nichole Hamp, Babriela Hamp, Ewan Hawes) 2. Maralee Pretorius (solo) 3. Randy’s Angels (Randy Stewart, Heidi Grant, Patti Dube, Pat Dube)
Wilber’s Wheelay (5 km laps in 2 hours) 1. Good Name (Dylan Stewart, Lola Wilson, Walker Green, Justin Derksen) 2. Team Whitehorse (Eric Gaucher, Sylas Sanderson, Lonnie Ariss) 3. Hoof-Hearted (Adam Franz, Ryan Franz, Leland O’Meara)
Short Rib Enduro – youth female 1. Nicole Hamp 2. Lola Wilson
Short Rib Enduro – youth male 1. Dylan Stewart, 2. Noah Hanson 3. Walker Green
Half Rack Enduro – youth female 1. Nicole Hamp, 2. Laurie Wilson, 3. Lola Wilson
Half Rack Enduro – youth male 1. Keaton Hill, 2. Adam Franz 3. Ryan Franz
Full Rack Enduro – youth female 1. Nicole Hamp, 2. Laurie Wilson, 3. Mandy Phillip
Full Rack Enduro – youth male 1. Keaton Hill, 2. Noah Hanson, 3. Jesse Hill
Short Rib Enduro – adult female, 1. Sara King, 2. Cheryl Gatzke, 3. Jen Rensing
Short Rib Enduro – adult male 1. Daron Bruintjes, 2. Pat Dube, 3. Tyler Wilkes
Half Rack Enduro – adult female 1. Susan Russell, 2. Patti Dube
Half Rack Enduro – adult male 1. Daron Bruintjes, 2. Tyler Wilkes, 3. Nate Corcoran
Full Rack Enduro – adult female 1. Laura Stewart, 2. Cheryl Gatzke, 3. Patti Dube
Full Rack Enduro – adult male 1. Tyler Wilkes, 2. Daron Bruintjes, 3. Dave Sandsmark
Adult male King of the Mountain: Tyler Wilkes
Adult female Queen of the Mountain: Patti Dube
Youth male King of the Mountain: Adam Franz
Youth female Queen of the Mountain: Nicole Hamp
Kids Enduro 1. Lola Wilson, 2. Ryan Franz, 3. Nathaniel Haehner
BBC 40 – female Susan Russell 4:18.40
There were 16 kids participating on Friday evening.
There were 59 youth/adult participants over Saturday and Sunday.