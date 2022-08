The results are in for the Big Pig in Burns Lake

BBC (40 km cross country) 1.Peter Krause 2:43.20 2. Tyler Wilkes 2:43.2 3. Leonard Pretorius 3:07.13

Dantes (10km laps in 3 hours) 1. Pig Shoot (Allie Dickson, Nichole Hamp, Babriela Hamp, Ewan Hawes) 2. Maralee Pretorius (solo) 3. Randy’s Angels (Randy Stewart, Heidi Grant, Patti Dube, Pat Dube)

Wilber’s Wheelay (5 km laps in 2 hours) 1. Good Name (Dylan Stewart, Lola Wilson, Walker Green, Justin Derksen) 2. Team Whitehorse (Eric Gaucher, Sylas Sanderson, Lonnie Ariss) 3. Hoof-Hearted (Adam Franz, Ryan Franz, Leland O’Meara)

Short Rib Enduro – youth female 1. Nicole Hamp 2. Lola Wilson

Short Rib Enduro – youth male 1. Dylan Stewart, 2. Noah Hanson 3. Walker Green

Half Rack Enduro – youth female 1. Nicole Hamp, 2. Laurie Wilson, 3. Lola Wilson

Half Rack Enduro – youth male 1. Keaton Hill, 2. Adam Franz 3. Ryan Franz

Full Rack Enduro – youth female 1. Nicole Hamp, 2. Laurie Wilson, 3. Mandy Phillip

Full Rack Enduro – youth male 1. Keaton Hill, 2. Noah Hanson, 3. Jesse Hill

Short Rib Enduro – adult female, 1. Sara King, 2. Cheryl Gatzke, 3. Jen Rensing

Short Rib Enduro – adult male 1. Daron Bruintjes, 2. Pat Dube, 3. Tyler Wilkes

Half Rack Enduro – adult female 1. Susan Russell, 2. Patti Dube

Half Rack Enduro – adult male 1. Daron Bruintjes, 2. Tyler Wilkes, 3. Nate Corcoran

Full Rack Enduro – adult female 1. Laura Stewart, 2. Cheryl Gatzke, 3. Patti Dube

Full Rack Enduro – adult male 1. Tyler Wilkes, 2. Daron Bruintjes, 3. Dave Sandsmark

Adult male King of the Mountain: Tyler Wilkes

Adult female Queen of the Mountain: Patti Dube

Youth male King of the Mountain: Adam Franz

Youth female Queen of the Mountain: Nicole Hamp

Kids Enduro 1. Lola Wilson, 2. Ryan Franz, 3. Nathaniel Haehner

BBC 40 – female Susan Russell 4:18.40

There were 16 kids participating on Friday evening.

There were 59 youth/adult participants over Saturday and Sunday.