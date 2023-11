NOTIFICATION PUBLIQUE – ROGERS PROPOSE L’INSTALLATION ’UNE TOUR AUTOPORTANTE DE 44 MÈTRES POUR TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL

L’installation proposée est pour une tour autoportante de 44 mètres, incluant les antennes et un paratonnerre.

Coordonnées: N 54.111406, W-125.712607

Lieu: 14147 Route 35. Burns Lake CB

PID: 015-449-084

Objectif : Améliorer la couverture sans fil pour votre communauté le long de la route 35, North François et dans la région du lac Tchesinkut et ainsi répondre à la demande croissante et besoins de services sans fil.

Détails : Un abri d’équipement sera également installé à la base de la tour proposée et l’ensemble du site sera entouré d’une clôture de sécurité avec un point d’accès fermé verrouillé.

Le public est invité à fournir des commentaires écrits avant la fin du jour ouvrable 17 :00 PDT 8 décembre 2023, aux coordonnées indiquées ci-dessous. Veuillez inclure une adresse de retour.

Site Location Map/ Carte de localisation du site

Tower Installation Project

Projet d’installation d’une tour de télecommunication

Rogers Communications Inc.

C/O Core One Consulting Ltd.

229 – 18525 53rd Ave

Surrey, BC V3S 7A4

Email: comments@coreoneconsultants.com

Please Reference W6626 Tchesinkut Lake in the Subject Line/ SVP veuillez faire référence à W6626 Tchesinkut Lake dans la ligne d’objet

Address/Adresse : 14147 Highway 35 Burns Lake BC

Coordinates/Coordonnées: N 54.111406, W -125.712607